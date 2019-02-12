Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesi Ravza Caddesi ile Kızıltepe caddesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.