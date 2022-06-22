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Mardin'de buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen buğday yüklü tırın içindeki 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen buğday yüklü tırın içindeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kızıltepe ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sıraç Gökçe'ye ait olan 47 PD 271 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Tırda yüklü bulunan buğday yola dökülürken, içindeki 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla tırdan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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