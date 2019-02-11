Mardin'de gençler spora yönlendiriyor

Mardin'de açılan spor salonları sayesinde gençler, spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutuluyor.

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, gençleri spor salonlarına çekerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini söyledi. Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda karate eğitmeni Murat Kaya'nın haftanın 5 günü küçük, yıldız ve gençlere dönük hazırlık çalışmaları yaptığını belirten Çomaktekin, "Birçok spor dalında başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Karate dalına büyük ilgi var. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride 200 dolayında sporcu eğitiyoruz. Gençlerimizi zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz. Sporda başarı sağlayan çocuklar ve gençler okullarında derslerinde de başarılı oluyorlar. Küçük sporcularımızın aileleriyle spor salonlarına gelmeleri ayrı bir güç katıyor çalışmalarımıza. Önümüzdeki yıllarda müsabakalarda bölgede iddiamız ve hedeflerimiz büyük olacak" dedi.

Karate hocası Murat Kaya ise, karate sporuna gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kaya, "Küçük öğrencilerimizin karateye olan ilgisi, başarıda iddialarımızı güçlendiriyor. Bölgede karate alanında iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Bize bu imkanları sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür" diye konuştu.