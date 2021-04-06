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Mardin'de iş yeri hırsızları yakalandı

Mardin’de 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İncelemede, iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.


Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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