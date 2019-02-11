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Mardin'de teröristlere ait sığınak ve barınaklar imha edildi

Mardin’in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçe kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait birçok sığınak ve barınağın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Sığınak ve barınaklarda 25 kilogram patlayıcı madde, 1 adet lav silahı,1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 60 adet piyade tüfeği fişeği, 1 adet araç telsizi, 1 adet tüp, 1 adet güneş paneli, 400 metre kablo, bölücü terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda, gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.


Açıklamada ele geçirilen malzemelerin Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alındığı, patlayıcı maddelerin imha edildiği kaydedildi.

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