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Yardım kolisini çaldı, polis şüpheliyi yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için bir depoda bulunan yardım kolisini çalan şüpheli şahsı polis yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için bir depoda bulunan yardım kolisini çalan şüpheli şahsı polis yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ramazan yardım kolilerinin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerasından yürüyüş şeklinden zanlının B.T. olduğunu tespit etti. Polis, Atatürk Mahallesi 833. Sokak'ta B.T.'yi gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Ayrıca, zanlının kolilerin bulunduğu deponun önünde, etrafı bir süre inceledikten sonra kapıyı cebinden çıkardığı bir aletle zorla açıp kolileri alarak uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

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