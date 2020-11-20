İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Mersin’de çocuklar, ’Dünya Çocuk Hakları Günü’nde etkinlik düzenleyerek çocuk haklarına dikkat çekti.

Mersin'de çocuklar, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde etkinlik düzenleyerek çocuk haklarına dikkat çekti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla Atatürkevi önünde etkinlik düzenledi. Pankart açıp balon uçuran çocuklar, çocuk haklarına dikkat çekti.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, yaptığı açıklamada, 20 Kasım tarihinin, 1989 yılından bu yana BM tarafından 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlandığını hatırlattı. Anayasa ve yasalarla çocuk hakları alanında yapılan değişiklerle, çocuğun yüksek yararı doğrultusunda önemli kazanımlar sağlandığını kaydeden Sarı, "İlimizde son yıllarda çocuk hakları faaliyetleri alanında bir çok proje hayata geçirilmiştir. Yürütülen bu projeler sayesinde Mersin, çocuk hakları alanında en başarılı iller arasında yer almaktadır. Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Komitesinin yaptığı projeler, Türkiye'de ilk kez ders kitaplarında yer almıştır. Özellikle çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik oluşturulan çocuk koruma mobil ekip çalışmalarıyla ilimizde sokakta çalışan çocuk sayısı büyük ölçüde azalmıştır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.