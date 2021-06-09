AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi'nde

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyesi sekiz firma, pandemiye rağmen gösterdikleri başarılı performans ile 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Türk sanayisinin “Devler Ligi'nde yer aldı. İstanbul Sanayi Odası'nın İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer alan firmaların tamamı ilk 300 içindeki yerlerini korudular.

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, 2020 yılının pandeminin gölgesinde geçtiğini, üretim ve ihracatta birçok sorunlar yaşandığını belirterek, “Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Kastamonu Entegre, İstikbal, Bellona, Yataş, Kipaş Kağıt, Olmuksan, Ankutsan, Kahramanmaraş Kağıt gibi üyelerimiz başarıları ile bizi gururlandırdılar. AKAMİB olarak hedefimiz; ülkemizde üretim, istihdam ve ihracatı artırmak ve 2021 yılında daha çok firmamızı Türk sanayisinin Devler Ligi'nde yer almasını sağlamak” dedi.

Genel sıralamada ilk 300 firma içerisindeler

İSO'nun Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda yer alan AKAMİB üyesi firmalardan Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş genel sıralamada 46'ıncı olurken, İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., 166'ıncı, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 196., Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 201'inci, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 214'üncü, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 234'üncü, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 264'üncü, Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ise 283'ünca sırada yer aldı.

Özel sektör sıralamasına bakıldığında ise Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş 43'üncü sırada olurken, İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., 158, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 188, Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. 193, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 206, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 226, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 256, Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ise 275'inci sırada yer aldı

İhracatın yarısını listeye giren firmalar gerçekleştirdi

AKAMİB üyesi sekiz firma 2020 yılında toplam 13.4 milyar TL üretimden net satış sağlarken, 15.4 milyar TL net satış rakamı gerçekleştirdiler. 2020 yılı Ocak- Aralık dönemi AKAMİB'in 716 milyon 308 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakamın 386.1 milyon dolarını İSO 500 Büyük listesine giren 8 firma gerçekleştirdi.

Dünyada ve Türkiye'de pandemi ile birlikte artan korumacı politikaların ihracatçı açısından risk oluşturduğuna dikkat çeken AKAMİB Başkanı Kılıçer, hammadde temini ve lojistikte yaşanan sorunların da birçok firmanın siparişleri yetiştirmekte zorlanmasına neden olduğunu bildirdi. Normalleşme ile birlikte korumacı politikaların ortadan kalkması ve global ticaretin hız kazanmasını ümit ettiklerine değinen Kılıçer, “Hammadde sorunu da aşılırsa ihracatımızda sıçrama yaşanacaktır. AB, ABD ve Ortadoğu pazarından sektörümüze yönelik artan farkındalık hiç kuşkusuz bunun bir göstergesi” dedi.

Normalleşme mobilyaya olan talebi artıracak

AKAMİB olarak pandemi sürecinde ulaşamadıkları pek çok pazarda yeni ilişkiler kurduklarına değinen Başkan Kılıçer, “Bu ilişkileri fiziki fuar ve sıcak pazarlama faaliyetleri yerine dijital platformlar aracılığı ile gerçekleştirdik. Pandemi sonrası insanların evlerinde kalmaya devam edeceğini ve bu vesile ile de ergonomik ve rahatlığın ön plana çıktığı ev mobilyasının öneminin artacağını ve insanların evlerine daha çok yatırım yapacağını düşünüyorum. Bu durum ihracatımıza olumlu yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

Daha fazla ihracat yapmak ve sürdürülebilir büyüme için ihracatı tabana yaymak gerektiğini belirten Başkan Kılıçer, “Sadece belli şehirler ve belli sektörler değil, topyekün bir artışın ülkemiz ekonomisine, istihdama katkısının bilinciyle hareket ediyoruz. İSO 500 büyük listesinde yer alan firmalarımız, AR-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlar ve yüksek katma değerli ihracat konusunda diğer firmalarımıza da örnek oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Biz de AKAMİB olarak, verdiğimiz eğitimler, tasarım yarışmaları ve UR-GE projeleri ile küçük işletmelerimizi de katma değerli üretime yönlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.