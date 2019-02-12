Akdeniz Belediyesi, Yunanistan Delta Belediyesi ile iyi örnekleri paylaşacak

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, “Türkiye ile AB Üye Ülkeleri Arasında Şehir Eşleştirme Eylemi Hibe Programı” kapsamında, Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Delta Belediyesi ile protokol imzaladı. AB tarafından kabul edilen proje çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi ile Delta Belediyesi, özellikle kentsel yeşil alanlar ve kentsel ormancılık hakkında uzmanlık kazanmak için işbirliği yapacak ve iyi örnekleri paylaşacak.

Akdeniz Belediyesi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı ve kalıcı ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen AB Şehir Eşleştirme Hibe Programına kabul edildi. Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) desteğiyle hazırlanan projenin kabul edilmesinin ardından Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Delta Belediyesi ile protokol imzalayan Akdeniz Belediyesi, projenin tanıtımını Yunan konuklarıyla birlikte gerçekleştir. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ev sahipliği yaparken, toplantıya Delta Belediye Başkanı Efthymios Fotopoulos, Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas, MEÜ Rektör Yardımcısı Erol Yaşar, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Esma Kadızade, Yunan iş insanları ve ilgililer katıldı.

“İyi örnekleri paylaşacağız, bilgi ve deneyimlerimizi birbirimize aktaracağız”

Toplantıda konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, Türkiye ile AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı ve kalıcı ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen AB Şehir Eşleştirme Hibe Programına ilişkin teklif çağrısının, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Merkezi Finans İhale Birimi'nce geçen yıl içinde ilan edildiğini söyledi. Akdeniz Belediyesi olarak programa başvuru yaptıklarını belirten Pamuk, “Belediyemiz tarafından ‘Şehir Eşleştirme Programı' kapsamında hazırladığımız AB projemiz kabul edildi. Projemizin ortağı olan Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Delta Belediyesi ile aramızdaki protokolü de birkaç ay önce Ankara'da imza altına aldık. Program; Türkiye'deki yerel idarelerin, AB standartları ve politikalarının, AB üye ülkelerinde ne şekilde uygulandığını incelemeleri ve iyi örnekleri transfer ederek uygulamaya geçirmeleri noktasında büyük önem taşıyor” dedi.

Proje kapsamında imzalanan protokolü bugün hayata geçirdiklerini ifade eden Pamuk, “Şehir Eşleştirme Programı kapsamında özellikle kentsel yeşil alanlar ve kentsel ormancılık hakkında uzmanlık kazanmak için Mersin Üniversitemizin de desteği ve katkısıyla Delta Belediyesi ile işbirliği yapacağız. Yerel yönetimlerin kapasitesinin arttırılması noktasında, Delta ile iyi örnekleri karşılıklı göreceğiz, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağız. Akdeniz ile Delta sınırlarında yaşayan vatandaşlar arasında karşılıklı dostluğu ve anlayışı güçlendirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor. Program kapsamında ayrıca, belediyemiz ve Mersin Üniversitesi desteğiyle ulusal ve sektörler arası bir çalıştay organize edilmesi de planlanıyor. Amacımız, dünyadaki iyi örnekleri görerek, belediyemizin kurgusal potansiyelini arttırmak ve bu güzel örnekleri Akdeniz'e yansıtabilmek” diye konuştu.

“Ortak değerlerimizi paylaşabiliriz, iyi uygulamaları değiştirebiliriz”

Yunanistan'ın Delta Belediye Başkanı Efthymios Fotopoulos da kentin ismini Delta Nehri'nden aldığını ve Selanik'e 15 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getirdi. Kentin, Yunanistan'daki ikinci en büyük sanayi ve inşaat bölgesi olduğuna dikkat çeken Fotopoulus, “Aynı zamanda Yunanistan'daki en büyük uluslararası üniversite de bizim bölgemizde bulunuyor. Tarım ile ilgili çok önemli bir kentiz. Yunanistan'daki pirincin yüzde 70'i bizim bölgemizde üretiliyor ve bu ürünün yüzde 90'ı yurtdışına satılıyor. Yunanistan'daki midyenin yüzde 80'i de yine bizim bölgemizde üretiliyor. Aynı zamanda Selanik limanı da belediyemiz ait. Mersin'e çok benziyor, Mersin ile çok ortak noktalarımız var; liman, tarım ve turizm gibi. Bu ortak değerlerimizi paylaşabiliriz, iyi uygulamaları değiştirebiliriz. Zaten bunun için buradayız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarını yeşil alanlara çekme ve oralarda yapılacak aktiviteler konusunda araştırmalar yaptıklarını kaydeden Fotopoulos, bu çerçevede yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını da söyledi.

“İyi uygulamalar bulacak ve adapte edeceğiz”

Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas ise Türk ve Yunan halklarının yıllarca birlikte yaşadıklarını, gelecekte de birlikte yaşayacaklarını vurguladı. Bundan dolayı belediye başkanları olarak işbirliği yapmaları, iki ülke vatandaşlarının barış ve güvenlik içerisinde yaşamalarını sağlamaları gerektiğinin altını çizen Nastas, “Biz Yunanistan olarak Türkiye'nin AB'ye üye olmasını istiyoruz. Çünkü bunun her iki ülke için daha faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu başarmak için kanunlarda bir uyum sağlamamız gerekiyor. Biz de bu kapsamda işbirliği yapmak istiyoruz. Bu projenin amacı zaten bu. Proje çerçevesinde 3 gün boyunca buradayız ve toplantılara katılıyoruz. Projenin amacı; turizm ile ilgili yeni bir model oluşturmak. Sadece denize bakmak istemiyoruz, diğer değerlerimizi de ortaya çıkartarak alternatif turizm olanakları oluşturmak istiyoruz. Hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de seminerler düzenleyerek, iyi uygulamalar bulacak ve adapte edeceğiz. İşbirliğimizi daha da güçlendirmek için beraberimde iş insanlarını getirdim. Sizden öğrenecek de çok şey var. Tarih, kültür ve doğal zenginlikleri ortaya çıkarmak hepimiz için faydalı olacak. Daha çok ziyaretçinin bölgemize gelmesi için yeni uygulamalar ortaya çıkartmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“12 ay sürecek projenin bütçesi 120 bin 736 Euro”

Toplantıda, projeyle ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Doç. Dr. Kadızade, projenin uygulama yerlerinin Türkiye ve Yunanistan olduğunu söyledi. Karar alma sürecinde vatandaşların aktif katılımını sağlamak ve iletişim faaliyetleri aracılığıyla kamuoyunun yeşil alanlar ile ilgili farkındalığın arttırılmasının hedeflendiği projenin 12 ay süreceğini, toplam bütçesinin ise 120 bin 736 Euro olduğunu bildiren Kadızade, iki belediye arasında kentsel yeşil alanlar konusunda iyi uygulamalar kapsamında çalıştaylar düzenleneceğini kaydetti. Akdeniz ve Delta belediyelerince seçilen kamusal yeşil alanlarda pilot sosyal inovasyon yeşil alanlar gerçekleştirileceğini aktaran Kadızade, “Kentsel yeşil alanlar ve orman alanları temaları çerçevesinde karşılıklı çalışma ziyaretler düzenlenecek ve bu alanlara yönelik iyi uygulamalar paylaşılacak. Projenin iletişim boyutu kapsamında halka açık yeşil alanların, kentsel yaşamdaki rolü, halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Ayrıca proje ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılacağı güzel bir web sitesi kurulacak” dedi.