Akdeniz'de yol çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçedeki yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, güçlendirilen personel, araç, gereç ve iş makineleri yardımıyla ilçe sınırları içinde bulunan 65 mahallenin eksiklerini gidermeye, ilçeyi güzelleştirirken halkın da yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Belirlenen plan ve program kapsamında hizmet veren fen işleri ekipleri, gerek çeşitli kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle gerekse de zaman içinde yıpranan sokaklarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Her mahalleye ihtiyaca göre hizmet

Fen işleri ekipleri, hazırladıkları plan çerçevesinde sadece son birkaç gün içinde Özgürlük, Çilek, Şevket Sümer, Güneş, Bahçe, İhsaniye, Üç Ocak ve Siteler mahallelerinde asfalt yama ve kaldırım yenileme, kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Merkez-kırsal ayırımı yapmadan Akdeniz'e bağlı tüm mahallelere hizmet veren ekipler, ihtiyaç duyulan sokaklarda engelli rampasının yanı sıra muhtarlıklar, ibadethaneler ve engelli dernekleri gibi sivil toplum örgütlerine ait yapıların boyanıp yenilenmesi ile tadilat işlerini gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Özgürlük Mahallesi'ne kazandırılan Sekmen Parkı yan yolunda da kaldırım-bordür çalışmalarının sonuna gelinirken, alan temizlendikten sonra parkın etrafındaki sokaklar asfalt ile kaplanacak.