Akkuyu Nükleer A.Ş. ekipleri de Aydıncık'taki söndürme çalışmalarına katıldı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alan şirketler de Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına destek verdi.

15 Temmuz tarihinde Pembecik Mahallesi'nde başlayan ve 3 gün süren orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bir alanda etkili oldu. Aralarında Akkuyu NGS şantiyesindeki itfaiye ekibi de dahil Akkuyu Nükleer A.Ş'de görevli 11 kişi, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Nükleer santralin inşasında görev yapan müteahhitler de yangın bölgesine 7 tanker ve bir buldozer sevk etti. İlçede 3 gün süren söndürme çalışmalarına, 3 yangın söndürme uçağı, 21 helikopter, 165 arazöz, 25 su nakil aracı ve yaklaşık 850 personel katılırken, tedbir amaçlı 81 ev boşaltılmıştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş itfaiye bölümü çalışanları, Akkuyu NGS inşaat alanında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Yangın güvenliği çalışanları şantiyede her gün devriye gezerek tüm inşaat alanlarında yangın güvenliği standartlarına uygunluğu gözlemliyor. Akkuyu Nükleer A.Ş itfaiye ekipleri, ihtiyaç durumunda Mersin'den gelen acil durum çağrılarına yanıt vererek, kurulacak nükleer santrale yakın bölgelerde yer alan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılıyor.