Annelerin hediyeleri Forum Mersin'de hazırlandı

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, bu yıl 'Anneler Günü' için hazırladığı özel atölye çalışmalarında, annelerine paha biçilemez el emeği hediyeler hazırlamak isteyen minikleri ağırladı.

11-12 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen etkinlikte, annesine paha biçilemez el emeği hediye hazırlamak isteyen çocuklar, Forum Mersin'de bir araya geldi. Her iki günde 14.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilen atölye çalışmaları, katılımcılara düş kapanı ve keçe çanta yapımını öğretti. 7-13 yaş arası çocukların anneleriyle beraber katıldığı etkinlikte, bir arada üretmenin mutluluğu el emeğinin değeriyle buluştu, çocuklar ve anneleri unutulmaz anılar biriktirdi.