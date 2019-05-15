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Annelerin hediyeleri Forum Mersin'de hazırlandı

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, bu yıl ’Anneler Günü’ için hazırladığı özel atölye çalışmalarında, annelerine paha biçilemez el emeği hediyeler hazırlamak isteyen minikleri ağırladı.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, bu yıl 'Anneler Günü' için hazırladığı özel atölye çalışmalarında, annelerine paha biçilemez el emeği hediyeler hazırlamak isteyen minikleri ağırladı.


11-12 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen etkinlikte, annesine paha biçilemez el emeği hediye hazırlamak isteyen çocuklar, Forum Mersin'de bir araya geldi. Her iki günde 14.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilen atölye çalışmaları, katılımcılara düş kapanı ve keçe çanta yapımını öğretti. 7-13 yaş arası çocukların anneleriyle beraber katıldığı etkinlikte, bir arada üretmenin mutluluğu el emeğinin değeriyle buluştu, çocuklar ve anneleri unutulmaz anılar biriktirdi.

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