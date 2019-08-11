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Başkan Yılmaz, personelle bayramlaştı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı.


Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlükleri ile idari binada hizmet veren personeliyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, belediye çalışanlarının bayramını kutladı. Yılmaz, “Bayramlar özel ve güzel günlerdir. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu duygularla birliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyor, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.


Bayramların geleneklerinden biri olan tatlı ikramını da unutmayan Başkan Yılmaz, personeline bayram lokumu hediye etti.

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