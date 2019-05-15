Bozdoğan: “Alacağımız bütün kararlarda halkımıza danışacağız”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Bozdoğan, kentle ilgili alacakları bütün kararlarda halka danışacaklarını belirterek, “Tarsus 5 yıl sonra çok farklı olacak” dedi.

TGF Başkan Karaca, TGF Başkan Yardımcısı ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanı Okan Çalışkan ile birlikte Belediye Başkanı Bozdoğan'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Karaca, Başkan Bozdoğan'a görevinde başarılar dileyerek, kamu yararına yapılacak tüm çalışmalarda destek vereceklerini bildirdi.

Başkan Bozdoğan ise Tarsus'u iyileştirmenin en büyük dileği olduğunu vurguladı. “Kentle ilgili alacağımız bütün kararlar halkımıza danışacağız” diyen Bozdoğan, belediyenin her birimde tasarruf uygulamasına başladıklarını söyledi. Bozdoğan, “Belediyemiz bünyesindeki bütün araçları havuza çektik. Bu uygulama ile yaklaşık 40 gündür akaryakıtta yüzde 50 tasarruf sağladık. Ayrıca önceki yönetim tarafından çekilen banka kredilerini de düşük faiz oranlarıyla yapılandırdık. Tarsus'u hepimiz seviyoruz. Bu kentin rantını iki-üç kişiye değil, halka dağıtacağız. Benim istediğim güçlü bir Tarsus'tur. Göreceksiniz Tarsus 5 yıl sonra çok farklı olacak. Biz halkımıza yapamayacağımız sözleri vermedik. Tarsus'u vatandaşlarımızın daha güzel yaşayabileceği bir ilçe haline getireceğiz” diye konuştu.