Bozyazı'da 'muz üretiminde yaşanan sorunlar ve çözümü' toplantısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'muz üretiminde yaşan sorunlar ve çözümü' konulu toplantı Bozyazı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Toplantıya, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Gıda Tarım ve Hayvacılık Müdürü İsmail Remzi Bardak, Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş, Bozyazı Komisyoncular Derneği Başkanı Mustafa Şen ve Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Hayati Aydul katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Yalçın, muz üreticileri ile paketleme tesisi sahiplerinin dönemsel olarak yaşadıkları sorunlarını dinleyip, değerlendirerek çözüm bulmak için toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yalçın, “Bozyazı ve Anamur olarak tarımda ana üretimimiz muz. Türkiye'de bu ürünümüzle biliniyoruz. Sadece Bozyazı olarak değil, bu bizi güçlü kılmaz. Bozyazı ve Anamur olarak birlikte hareket ederek neler yapabiliriz veya önümüzde olası sorunlar varsa burada konuşup tartışıp nasıl kendimizce buna çözüm üretebiliriz. Sizleri dinlemek için buradayız. Önümüzdeki günlerde Bozyazı ve Anamur olarak daha geniş katılımlı büyük ölçekli bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Dediğim gibi sizleri dinlemek, tanışmak ve sorunlar varsa ortak akılla çözüm bulmak için toplandık. Bu dönemin bizler için bereketli olmasını diliyorum. Bizler her zaman iletişime, fikir alışverişine açık insanlarız, makamlarız. Bizler bunun için varız. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ise güvenlik açısından muz seralarında ve paketleme tesislerinde çalıştırılan yabancı uyruklu vatandaşların mutlaka kimliklerine bakılmasını ve kendilerine bildirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Muz serası ve tesislerinde yabancı uyruklu vatandaşların çalıştırılmasının bir sakıncasının olmadığını, ancak kimlik bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesinin önemine vurgu yapan Güngör, “Sera ve muz sarartma tesislerinde yabancı uyruklu vatandaşlar çalışmakta. Bunların çalışmasını bizlerde istiyoruz, gayet memnunuz hiçbir zarar görmüyoruz. Burada yaşayanların arasına zaman zaman art niyetli insanlar gelip katılım sağlayabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta basına da yansıdı bir DEAŞ'lı Bozyazı'dan alındı ve tutuklandı. Buradan alınan ile ilgili bilgiler paylaşılmadı çok özel olduğu için ama biz biliyoruz, DEAŞ'taki rolünü, görevini ve yetkisini biliyoruz. Burada bir muz tesisinde çalışan normal yabancı uyruklu bir vatandaş gibi gözüküyor. Ama paylaşamadığımız noktalar var. Mersin'den özel hareket gelip aldı. Rolleri o kadar önemli. Bu noktada kimliksiz şahısları çalıştırmayın, çalıştırdıklarınızı da bize bildirin ki bizde o şahısla ilgili araştırma yapalım. Kimliksiz şahısları çalıştırmayın. Mutlaka kimliklerine bakınız, kendi aralarında kimlik değişimi kolay olabiliyor. Bize bildirin ki kimliklerine bakalım.Yeni gelen Suriyeli vatandaşları bize mutlaka bildirin. Mutlaka bilgimiz olsun. Kimlik sorgulamasının dışında çalıştırılması yönünde bizim için bir sıkıntı problem yok çalışsınlar" diye konuştu.

Muz paketleme tesislerinde kamera kurulmasının önemli olduğunu belirten İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Çelebi de "Emniyet müdürümüzün söylediklerine katılıyorum. Ancak eklemek istediğim birkaç konu var. İşletmeler kamera sistemi kurarsa hem mala zarar vermenin önüne geçeriz, hemde çalıştırdığımız art niyetli insanları belirlemiş oluruz. Önemli, önemsiz ayırımı yapmadan şüphelendiğiniz her şeyi bizlere bildirin. Bozyazı zaten dağlık, çok fazlada yabancı şahıs gelip gidiyor kimlik bildirimi o yüzden bizim için çok önemli. Artı kamera sistemi" şeklinde konuştu.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve sorun ile isteklerin dinlenmesinin ardından sona erdi.