Derviş Eroğlu Tarsus'un tarihi yerlerini gezdi

Mersin Yenişehir Belediyesinin “Yenişehir Söyleşileri” kapsamında, Mersin'e davet ettiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun ilk durağı Tarsus oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu beraberinde, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte ziyaret ettiği Tarsus'ta, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Müftü Ali Can, Belediye Başkan Yardımcıları Av.Ünzile Kuru, Abdulkerim Özkul, Müze Müdürü Doğukan Alper, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu tarafından karşılandı.

İlk olarak Hz. Danyal'ın kabrinin bulunduğu camiyi daha sonra sırasıyla Kubat Paşa Medresesi, Ulu Cami ve Kırkkaşık Bedesteni'ni ziyaret eden Eroğlu, gezdiği tarihi yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kırkkaşık Bedesteninde kendisine ikram edilen, Tarsus'a özgü içeceklerden olan Kaynar'ın tadına baktı.

Tarsus Şelalesini ziyaret eden Eroğlu, Şelale Hasbahçe'de onuruna verilen öğle yemeğinde Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ünzile Kuru tarafından kendisine takdim edilen “Kleopatra” temalı tabloyu kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, daha sonra KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve beraberindekiler ile birlikte 'Yenişehir Söyleşileri'ne katılmak üzere Mersin'e hareket etti.