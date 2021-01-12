Erdemli Arpaçbahşiş'te yeni mesire alanı çalışmaları başladı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Arpaçbahşiş Mahallesinde mesire alanı çalışmalarına başladı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra vatandaşların kullanımına açılacak olan mesire alanı için çalışmalara başladı. Arpaçbahşiş Mahallesinde hayata geçirilen proje, 2 bin 298 metrekare alan üzerine inşa edilecek sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Alan; yürüyüş yolu, kafeterya, su içi etkinlik alanları, ahşap köprüler ve piknik masalarına sahip olacak ve vatandaşlara aileleri ile keyifli vakit geçirebilme olanağı sunacak.

“En kısa sürede kullanıma açılacak”

Erdemli'nin ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri projelendirip hayata geçirdiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilçenin her yaş kitlesinden insanların kullanımına yönelik bir alan oluşturduklarını söyledi. Başkan Tollu, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımız evde kalarak sağlıklarını korumak adına mücadele verdi. Elbette ki bu süreç geçici. Sürecin sonlanması ile vatandaşlarımızın aileleri ile vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmak adına bizler de harekete geçtik. Arpaçbahşiş Mahallemize 2 bin 298 metrekare alan üzerine mesire alanı inşasına başladık. En kısa sürede kullanıma açılacak olan alanımızın müjdesini tüm vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.