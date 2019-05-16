Erdemli'de "Öğrenmeyi Öğreniyorum" eğitimi

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencilerine yönelik "Öğrenmeyi Öğreniyorum" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi alan öğrencilerine yönelik eğitime konuşmacı olarak Yrd. Dç. Dr. Psikiyatr Veli Yıldırım katıldı.

Konuşmasında öğrencilere öğrenmeyi etkileyen etmenler hakkında bilgiler aktaran Yıldırım, öğrenmede doğru aralıklarla tekrar etmenin önemine dikkat çekti.

Herkesin kendi öğrenme yöntemini iyi analiz etmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Şunu da belirtmek isterim ki beslenme alışkanlıkları beyin gelişimi ve öğrenme üzerinde önemli bir faktördür. Dolayısıyla beslenme konusu da dikkat etmemiz gerekenler içinde yer alıyor" diye konuştu.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı şefi öğretmen Zeynep Dere ise alanında uzman isimlerle öğrencileri bir araya getirmeye devam edeceklerini kaydetti.