Gençlik Haftası 'Gençlik Yürüyüşü' ile başladı

Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde başlayıp Silifke Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Alanında son buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şube müdürleri, çeşitli spor branşlarının sporcuları, antrenörleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Güzergah boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ve dev Atatürk posteri büyük alkış aldı. Evlerinin balkonlarından Türk bayrakları sallayarak korteji selamlayan vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Cumhuriyet Alanı'nda noktalanan yürüyüş sonrası, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, alandaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Bu yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılının kutlandığını hatırlatan Kaymaz, "Temeli 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış ve çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği sevgili gençlere büyük görevler düşmektedir. Sözde değil özde duygularla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.