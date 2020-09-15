İbadethane girişlerine ayak pedallı dezenfeksiyon cihazı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla ibadethane girişlerine ayak pedallı dezenfeksiyon cihazı yerleştirdi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelesini sürdüren Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cuma namazı öncesinde vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtan ve halk sağlığını korumak amacıyla ibadethaneleri periyodik olarak dezenfekte eden ekipler, şimdi de ürettiği ayak pedallı dezenfeksiyon cihazlarını kentteki tüm ibadethanelerin girişlerine yerleştirdi. Yenişehir Belediyesinin bu uygulaması vatandaşları da memnun etti.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda Yenişehir Belediyesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Virüs riskinin bulunduğu tüm alanlarda Yenişehir Belediyesi olarak görev başındayız. Virüsü yenmek kolektif bir mücadele gerektiriyor. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. El birliğiyle verilecek mücadele inanıyorum ki bize özlem duyduğumuz güzel günleri getirecek" dedi.