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Kaldırımda duran çocuğun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Mersin’de direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak 15 yaşındaki çocuğu ezen sürücü tutuklandı.

Mersin'de direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak 15 yaşındaki çocuğu ezen sürücü tutuklandı.



Kaza, 5 Ocak 2021 tarihinde merkez Toroslar ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Bisikletlerle gezmeye çıkan Yunus Emre Akiz (15) ve arkadaşı Doruk Yıldırım'a kaldırımda beklediği sırada M.U.S. yönetimindeki 33 AFP 207 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yunus Emre Akiz ağır yaralanırken, arkadaşı kolundan ve bacağından yaralandı. 2 çocuk da ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şoför gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



7 gündür Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Akiz, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamayan Akiz, bugün toprağa verildi. Akiz'in ölümü üzerine harekete geçen Savcılık, sürücünün yeniden gözaltına alınmasını istedi. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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