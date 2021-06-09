Kargıcak'taki yol çalışması tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdemli'nin Kargıcak Mahallesi Hürriyet ve Cengiz Topel caddelerinde sürdürdüğü çalışmalarını kısa sürede tamamladı ve bin 900 metre uzunluğundaki yolu yenileyerek, vatandaşların kullanımına sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler, konforlu yollar ve daha rahat bir ulaşım için kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ve kırsalda yıllardır ihmal edilen yolları yenileyerek ulaşımda büyük kolaylık sağlayan ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere göre yol haritasını belirliyor.

Erdemli'de bin 900 metre yol yenilendi

Ekipler, Erdemli ilçesi Kargıcak Mahallesi Hürriyet ve Cengiz Topel caddelerinde çalışma başlattı. Erdemli ilçesinin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının ardından Hürriyet ve Cengiz Topel caddelerinde yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı ve bin 900 metre uzunluğundaki yol yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Merkez ve diğer ilçelerde altyapı ve üstyapıda önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına program çerçevesinde devam ediyor. Kırsalda ve merkezde vatandaşların yol yenileme talebinin sorunsuz bir şekilde karşılanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürecekleri bildirildi.