Kocamaz, Akdeniz'de açılış yaptı, temel attı

“Yaptığımız yatırımlarla altyapı problemini çözüyoruz”

İhsaniye Mahallesi'ndeki açılış töreninde, Büyükşehir ve MESKİ'nin Mersin'in altyapı sorunlarını çözmek için çok büyük yatırımlar yaptığını, sorunları planlı bir şekilde çözdüklerini belirten Kocamaz, “30 Mart 2014'ten bu yana Mersin'in her tarafına ulaşmaya, her bölgedeki problemleri çözmeye ve halkımızın hayatını kolaylaştırarak, mutluluklarını artırmaya devam ediyoruz. Altyapı bizim için hizmetlerin en hayırlısı. Altyapıyı yapmadan üst yapıya ne kadar yatırım yaparsanız yapın boştur. Özellikle Mersin merkezde su kaçaklarının yüzde 68'lere ulaştığı bir dönemden geliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla göreve geldiğimizden bu yana Mersin merkezde ve diğer ilçelerde altyapı problemini çözmek, yılların ihmaline uğraşmış, özellikle yer altındaki çürümüş hataların temizlenmesi, yenilenmesi konusunda çok büyük yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Geçmişte MESKİ bütçesinden her yıl büyükşehire para aktarıldığını ve MESKİ'nin yapması gereken yatırımların yapılmadığını kaydeden Kocamaz, “Biz 5 yıldır MESKİ bütçesinden büyükşehire bir tek kör kuruş aktarmadık. Çünkü altyapı problemlerini çözmemiz lazım. MESKİ'nin bütçesinden büyükşehire aktarırsanız oradaki yatırımları ihmal edeceksiniz demektir. Dolayısıyla bu altyapı ile ilgili problemler daha sonraki yıllara kalacak demektir. Biz bunu yapmadık ve MESKİ ile birlikte altyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba gösterdik. Gerek MESKİ gerek büyükşehirde arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde 2014 öncesine göre çok büyük mesafeler kat edildi” diye konuştu.

“Türkiye'nin en kaliteli suyunu içiriyoruz”

Vatandaşlara temiz su ulaştırmak için bilimsel çalışmalar yaptıklarını ve Mersinlilere Türkiye'nin en kaliteli suyunu içirdiklerini ifade eden Kocamaz, “Bugün Mersin'de maalesef üzülerek belirtmek gerekirse, bazı büyükşehir belediye başkan adayları işin

içerisine girmedikleri ve detayını bilmedikleri için 'suyu ucuzlatacağız' diye yanlış ifadeler kullanıyorlar. Suyun fiyatı öyle herkesin kafasına göre ayarlayacağı, yükselteceği ya da düşüreceği bir olay değildir. Masraflarınızı çıkarırsınız, gelirinize bakarsınız, suyun fiyatını da ona göre aryalarsınız. Bizden önce yurtdışından kredi alınmış. Biz geldikten sonra da Mezitli arıtma ile ilgili kredi devam ediyor. Bu kredilerin belli aralıklarla ödenmesi gerekiyor. O ödemeyi yapabilmeniz için suyun fiyatını ona göre ayarlıyoruz. Hariçten gazel okumakla, ‘ben geldiğim zaman suyu ucuzlatacağım' demekle bu iş olmaz. Yatırım yapmayacaksınız, iyileştirme yapmayacaksanız suyu bedava da verebilirsiniz. Türkiye'nin en kaliteli suyunu içiriyoruz. Sloganımız Mersin'de su musluktan içilir” ifadelerini kullandı.

“Metronun projesi inşallah çarşamba günü halkımıza sunulacak”

Kocamaz, kentte sadece altyapı problemlerini değil, Ulaşım Master Planı, 1/100.000'lik ve 1/5000'lik planları ile Yağmursuyu Master Planını bitirdiklerini belirterek, şöyle devam etti; "İlçe belediyeleri 1/1000'lik planları yapacak ve Mersin'in önü tamamen açılmış olacak. Bunun yandan Mersin'in en önemli problemi ulaşım. Master planı kapsamında metro projemiz hazır. Yılbaşı öncesinde kaynağını da bulmuştuk. Ancak ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri nedeniyle yatırımlar ve ihaleler durduruldu. İnşallah seçimden sonra ihalelerin önü açılır ve metro projesine başlarız. Bizim esas hizmetlerimiz 2019'un 30 Mart'ından itibaren başlayacak. Metronun projesi inşallah çarşamba günü halkımıza sunulacak. Bundan sonra her çarşamba günü bu büyük projelerin tanıtımını yapacağız. 2019-2024 dönemi ile ilgili diğer projelerimizin sunumunu 1 Mart'tan sonra tamamını açıklayarak, halkımızın beğenisine sunacağız."

2017 yılı Haziran ayında temeli atılan ve İhsaniye Mahallesi'nin uzun yıllardır devam eden kanalizasyon sorununu kökten çözecek 3 milyon bedelli proje kapsamında 7 buçuk kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Karacailyas Mahallesi kanalizasyon yapım işi, 7 milyon 720 bin TL sözleşme bedeli ile hayata geçirilecek ve yaklaşık 21 bin 342 metre kanalizasyon hattı döşenecek.