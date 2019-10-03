Laparoskopik yöntemle çok az ağrılı ameliyatlar mümkün

Can Terzier, açık karın ameliyatlarına göre laparoskopik ameliyatlarda ağrının çok daha hafif olduğunu söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi genel cerrahi uzmanı Operatör Dr. Can Terzier, laporoskopik cerrahi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Laporoskopik cerrahinin 35 yıldır uygulanan bir ameliyat yöntemi olduğunu ifade eden Terzier, "Laporoskopi, bazı aletler kullanılarak çok küçük kesiler ve delikler açılarak yapılan bir ameliyat biçimidir. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinir. Hastanemizde, açık cerrahide karın ameliyatlarının hemen hemen hepsi laporoskopik yöntemle yapılabiliyor. Ayrıca göğüs cerrahisinin thoraks ameliyatları da thorakskopik olarak yapılır. Burada aletler yardımıyla küçük bir delikten hedef organa ulaşılır ve gereken ameliyat gerçekleştirilir" dedi.

Birçok ameliyatta bunun uygulanabileceğini kaydeden Terzier, "Safra kesesi ve taşları, mide fıtığı, mide kanseri, ince bağırsak ve kalın bağırsak kanserleri, tüp mide, apandist, dalak ameliyatları, rahim alınması gibi hastalıklar laporoskopik cerrahiyle tedavi biçimidir. Açık karın ameliyatlarına göre laparoskopik ameliyatlarda daha az ağrı olmaktadır. Laparoskopik ameliyatlardan sonra hastanede kalma süresi daha kısa karındaki kesi daha küçüktür. İyileşme süresi daha kısadır. Ayrıca enfeksiyon riski daha azdır. Laparoskopik ameliyatlardan sonra, karın açılarak yapılan ameliyatlara göre daha çabuk iyileşme görülür. Laparoskopi çok küçük kesilerden yapıldığı için iyileşme hızlı olmakta ve daha az yara izi oluşturmaktadır" diye konuştu.