Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi, Tece sahili için el ele verdi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Mezitli Belediyesinin temizlik ekiplerinden oluşan toplam 50 kadın ve erkek personel, Mezitli ilçesinin Tece ve Viranşehir mahalleleri arasında yer alan sahil bandında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ellerinde tırmık ve süpürgeyle sahili birikmiş kompozit atık, izmarit, cam şişe, tek kullanımlık plastik ürünler gibi çeşitli atıklardan arındırdı. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte yazlıkçıların da yoğun olarak kullandığı Tece sahili, belediyelerin koordineli çalışmasıyla temizlendi.

Sahildeki yürüyüş yolları da süpürge araçlarıyla yıkanarak dezenfekte edildi. Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mezitli sahil bandında yer alan yürüyüş yollarında hem bakımsız kalmış alanları onardı hem de yürüyüş yolu olmayan bölgelere parke taşı döşedi.