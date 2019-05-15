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Mersin İdare Mahkemesi'nde yeni baro odası hizmete girdi

Mersin İdare Mahkemesi’nin bulunduğu eski adliye binasının üçüncü katına, Mersin Barosu tarafından yaptırılan yeni baro odası hizmete girdi.

Mersin İdare Mahkemesi'nin bulunduğu eski adliye binasının üçüncü katına, Mersin Barosu tarafından yaptırılan yeni baro odası hizmete girdi.


Yeni hizmete giren baro odasını yerinde inceleyen Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Meslektaşlarımız yeni hizmete giren idare mahkemelerinde, duruşma aralarında vakit geçirebileceği ve ihtiyaçlarını görebileceği yeni bir odaya kavuştu. Zor ve stresli bir iş yapan meslektaşlarımıza, nefes alabilecekleri yeni mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Avukatlarımız burada baro pulu, cübbe ve fotokopi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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