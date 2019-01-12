Mersin'de çocukların sinema keyfi

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, 'Sosyal Uyum Projesi' kapsamında 40 çocuğu sinemaya götürdü.

Mersin Üniversitesi'nde sinema keyfi yaşayan çocuklar, üniversite kampüsünü de gezdi. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Çocuk Hakları Komitesi olarak Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ulusal mevzuatlarımızda 18 yaş altındaki tüm bireyleri çocuk olarak görmekteyiz. Bu kapsamda kurum olarak tüm çocuklarımızın çocukluklarını yaşaması için bir çok sosyal faaliyet yapıyoruz. Bunlardan biri de üniversite kampüsünde sinema izlemek. Böylelikle üniversite ortamını küçük yaşta görme fırsatı bulan çocuklarımızda okuma özlemi uyandırıyor. Bizim en önemli görevimiz de çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de eğlendirirken eğitimin anlam ve önemini hafızalarında yer etmesini sağlamaktır. Geçtiğimiz 2018 yılında 3 bin 500 civarında çocuğumuzu çeşitli sosyal faaliyetlerden yararlanmasını sağladık. Bu yıl hedefimiz çocuk sayısını daha da artırmaktır. Başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızın sosyal uyum eğitimlerinden yararlanmasını arzulamaktayız" dedi.