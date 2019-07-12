Mersin'de ihtiyaç sahiplerine 'elektronik kart' geliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahipleri için daha ekonomik, düzenli ve çağın şartlarına uygun bir sitem olan 'elektronik kart' uygulamasına geçiyor. Sistem ile bugüne kadar 7 şubesiyle hizmet veren Dosteli Marketler yerini 'elektronik kart' sistemine bırakıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşlar için bundan böyle 'elektronik kart' uygulaması başlıyor. Uygulama ile vatandaşlar artık Dosteli Marketler'den değil, elektronik kart uygulamasıyla alışveriş yapacak. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu marketlerden ve esnaftan bu kartla diledikleri ihtiyaç malzemesini, hiçbir ücret ödemeden alabilecek. Böylece kazanan hem vatandaş hem de esnaf olacak.

Elektronik kart sisteminin farkı ne?

Dosteli Marketler'den sadece gıda, temizlik ve giyim kategorisinde sınırlı ürün temin edebilen vatandaşlar, elektronik kart sistemi ile birlikte Mersin genelinde daha kaliteli, daha etkin ve daha geniş bir ürün yelpazesinden faydalanabilecekler. Ayrıca vatandaşlar bu sistem ile sadece Dosteli Marketler'in bulunduğu 7 ilçede değil Mersin'in tüm ilçelerinde alışveriş yapabilme olanağına kavuşacaklar.

Kimler faydalanabilecek?

Elektronik kart sisteminden Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvurarak, sosyal hizmet uzmanlarının incelemeleri sonucu sosyal yardım yönetmeliği kriterlerine uyan ve dar gelirli olduğu tespit edilen tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Dar gelirli vatandaşların adlarına verilecek olan elektronik kartlara her ay ihtiyaç sınıfına göre para yüklenecek. Elektronik kart ile rahatça alışveriş yapabilecek olan vatandaşlar, isteklerine göre ister tek seferde, isterlerse ayın farklı günlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Tekel ve bijuteri ürünleri için kullanılamayacak

Elektronik kart sistemi ile sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sistemde bazı önlemler almayı öngörüyor. Gıda ve temizlik ürünlerinde sınırsız temin imkanı sunan elektronik kart sisteminin tekel ürünleri ve bijuteri ürünlerinin alımında kullanılmaması için düzenleme yapılacak. Ayrıca elektronik karta ihtiyaç sahiplerinin maddi durumuna göre ne kadar yükleme yapılacağı gelecek günlerde belirlenecek.