Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan kuyumcu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezindeki Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde kuyumculuk yapan H.K.'nin dükkanına gelen kasklı 2 kişi pompalı tüfekle kuyumcuya ateş etti. İddiaya göre kuyumcu da bu ateşe karşılık verdi. Ancak kuyumcu iki bacağından vuruldu. Çevredekiler kuyumcunun bacağını kemerle sıkıp kan kaybını önlemeye çalıştı. Bu esnada saldırganlar olay yerinden motosikletle hızla kaçtı. İki bacağından yaralanan H.K. olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.