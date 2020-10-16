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Mersin'de servis şoförlerine Covid-19 semineri

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, sorumluluk bölgelerindeki servis şoförlerine yönelik Covid-19 semineri düzenlendiği bildirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Konferans Salonunda 86 servis şoförünün katılımı ile düzenlenen seminerde, Covid-19 salgınına karşı temizlik, maske kullanımı, mesafe kurallarına uygunluk, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca servis araçlarının karşılaşabileceği kazaları önlemek maksadıyla okul servis araçlarının


teknik özellikleri gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

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