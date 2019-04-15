Mersin'de Turizm Haftası kutlamaları

Bir hafta sürecek etkinliklerin açılış programı, Mersin Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. Etkinliğe, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turabi Aktürk, protokol üyeleri ve turizm sektörüyle ilgilenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Burada konuşan Vali Yardımcısı Atsız, 2018 yılında yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Artık 2019 yılı, yeni turizm sezonunu da girdiklerini belirten Aktürk, "Mersin hem yaz hemde kız turizmine uygun bir kent. Sadece yaz aylarındaki 3-5 aylık bir turizm değil, biz turizmi 1 yıla yaymak zorundayız. Bizim 3 yıldızlı otellerimiz, yurt dışındaki 5 yıldızlı otellerden daha kaliteli ve hizmet standarttı çok daha yüksek. Bunun yanı sıra sağlık turizmi üzerinde bazı çalışmalar yürütüyoruz. Öte yandan spor turizminden de pay almak istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Aktürk ise insanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini başka ülkelere veya başka bölgelere giderek buralarda gezip görme, dinlenme, eğlenme ve öğrenme gibi aktivitelere katılarak giderdiğini söyledi. Bu durumun ekonomik açıdan geniş çapta etkiler doğurduğunu ve bunu turizm diye adlandırıldığını belirten Aktürk, "Turizm başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, turizm potansiyeline sahip pek çok ülkede istihdama, gelir düzeyine, iç ve dış borç yükünün hafifletilmesine, ödemeler dengesine, sonuçta ülke insanın refah düzeyinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Çok hızlı gelişen bu sektörde 1950 yılında 25,5 milyon kişi uluslararası turizm faaliyetlerine katılmış iken 2018'de 1,5 milyar kişi uluslararası turizm faaliyetlerine katılmıştır. 2017 yılında ülkemize gelen turist sayısı 38 milyon iken 2018 yılında yüzde 17 artışla 46 milyon turiste ulaşmıştır. 2018 yılında ilimize gelen ve konaklama tesislerinde kalan turist sayısı 1 milyon 232 bindi. Geceleme 250 bin, ortalama kalış süresi 1,74'dür. Elde edilen gelir ise 1 milyar 50 milyon dolardır. Bunun yanında 100 bine yakın sayıda bulunan ve birçok ilimizden ve yabancı ülkelerden gelen konuklarımıza ev sahipliği yapan yazlık konutlar bu istatistiklere dahil değildir" diye konuştu.

Mersin'in Türkiye'deki önemli turizm potansiyeline sahip illerden biri olduğunu vurgulayan Aktürk, "Mersin coğrafi konumu, tarihi zenginliğimiz, çok eski dönemlere kadar uzanan tarihsel ve kültürel geçmişi, 321 kilometrelik sahilinde bulunan kumsalları, koyları, doğal güzellikleri, barındırdığı çeşitli dinlere ait tarihi kültürel zenginlikleriyle gerçek bir kültür ve turizm kentidir. Araştırmacılar hedef gruplara göre özel düzenlenen tatilleri, deniz kenarında da dağda da olsa çok daha önem kazanacağını, bunun nedeninin de eğlence toplumunun sınırlarına dayanması, bazı ürünlerin modasının geçiyor olmasıyla açıklıyorlar. Gelecekte önem kazanacak ürünlerin yaşanacak hislerle dikkat edilerek organize edilmesinin altını çiziyorlar. Turistler giderek deneyimlerinin artmasıyla doğru orantılı olarak daha çok yöresel ve bozulmamış ister doğada ister kültürde olsun izlenimler toplamak istiyorlar. Çünkü turistler günlük yaşamlarında olmayan şeyleri yaşamak için tatile çıkıyorlar ve günlük yaşamlarını denge oluşturması için tatillerini geçirdikleri yerlerde kendi yaşadıkları ortamın karşıtını bulmak istiyorlar. İleri ki yıllarda bakir turizm alanları, yüzyıllardır sürdürülen gelenekler, kültür, doğal yaşam ve doğal ürünler, geleceğin turizm çeşitlerinde Mersin için bir avantaja dönüşebilir. Planlama çalışmalarında sona yaklaşılan turizm bölgeleri ve yeni kazandırılacak turizm alanlarında geleceğin turizm trendlerini sunmak için yatırımcıları Mersin'e davet ediyoruz. 2019 yılı turizm sezonunun ülkemiz, ilimiz için daha verimli geçmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mini bir konser verdi. Konserden sonra ise Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisini gerçekleştirdi.