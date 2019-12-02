İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de uyuşturucu satıcısı yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan bir kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Kargıpınarı Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 100 gram esrar, 6 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanılan 'bong' diye tabir edilen düzenek ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan bir kişiyle adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.