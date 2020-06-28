Mersin'deki Dev Türk Bayrağı ilgisizlikten soldu

Mersin'in Mut ilçesinde 2012 yılında dağa kazınan dev Türk Bayrağı, ilgisizlik ve bakımsızlıktan soldu.

Mersin'in Mut ilçesinde 8 yıl önce 21 dönümlük arazi üzerine yapılan dev Türk Bayrağı, bakımsızlıktan yok olmak üzere.

Mut İlçe Kaymakamlığı'nın önderliğinde, Mut Belediyesi'nin de desteğiyle ilçeye bağlı Kelce Köy Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki 21 dönümlük arazide doğal zemin üzerine 180'e 120 metre ebadında yapılan Türk Bayrağı'nın rengi soldu, yabani otların istilasına uğradı.

2014 yılında Türk bayrağının otlar içerisinde kaybolma derecesine gelmesi üzerine harekete geçen Mut Ülkü Ocaklarına bağlı gençler, otları temizleyip ilaçlamıştı. Aradan geçen sürede ilgisizlik ve bakımsızlıktan renginin kaybolma derecesine gelmesine üzülen vatandaşlar yetkililerin bayrağa sahip çıkmasını istedi.

Mut Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Keskin Çavuşoğlu, “Bu konuda yetkililerin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Renginin solduğunu hiç mi gözleri görmüyor. Yazın gelmesiyle bakıma ihtiyacı olan şanımız şerefimiz Türk Bayrağının bakımının yapılmasını istiyoruz” dediler.