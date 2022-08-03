İhlas Haber Ajansı

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Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.


Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkiindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği yönündeki ihbar üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Sarp kayalık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye Tarsus, Erdemli, Silifke ilçelerinden de takviye ekipler yönlendirildi.


Zorlu arazi koşullarına sahip bölgede, 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı.

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