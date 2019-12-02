İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MESKİ, Berdan Tesislerinde filtre çalışması yaptı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürlüğünce, daha kaliteli su sağlamak ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde çalışma yapıldığı bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürlüğünce, daha kaliteli su sağlamak ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde çalışma yapıldığı bildirildi.


Kum filtrelerinde seviyeleri azalmış olan filtre kumlarının tamamlanması için yapılan çalışmalar kapsamında, hızlı kum filtrelerinde seviyeleri azalan filtre kumlarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla nakil işlemlerinin mobil vinç ile yapıldığı ifade edildi.


MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, filtre havuzlarına kum nakil çalışmaları sonrası, Mersinlilere daha kaliteli içme suyunun sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, “Yaptığımız incelemeler sonucunda, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde kum nakil işlemlerini mobil vinç vasıtası ile yapmaya karar verdik. Sudaki partiküler maddelerin tutulmasını sağlayan filtre kumlarını 200 ton kapasiteli mobil vinç yardımı ile toplamda 24 adet mevcut olan filtre havuzlarına naklettik. Kum nakil işlemlerimizin tamamlanmasıyla su arıtma veriminin daha da artacağını söyleyebiliriz. Mersin halkımız ve şehir dışından gelen misafirlerimiz musluklarından gönül rahatlığıyla su içebilirler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.