MESKİ'den yaşlı ve engellilere yerinde abonelik hizmeti

Hizmet sayesinde, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar yeni abonelik, abone devir ve terk işlemlerini kuruma gitmelerine gerek kalmadan Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi (TEKSİN) ve MESKİ WhatsApp hattı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların Covid-19 salgını sürecinden etkilenmemeleri için adreste abonelik hizmetini vermeye başladı. Hayata geçen uygulamada 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar artık başvurularını kuruma gelmeye gerek duymadan yeni abonelik, abone devir ve terk işlemleri için taleplerini gerekli iletişim ve kimlik bilgileri doğrultusunda 'Alo 185' çağrı merkezi ve MESKİ WhatsApp hattı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu taleplere göre harekete geçen MESKİ ekiplerinin 'Su gibi akar gelirim' temalı mobil hizmet aracıyla ilgili adreste yapacakları kontroller sonrasında, vatandaşlara işlemler için gerekli olan sözleşme imzalatılıyor, vatandaşların ödemeleri gereken abonelik ücretleri de yerinde alınıyor.

Söz konusu hizmeti alan vatandaşlar ise, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine büyük bir kolaylık sağlandığını belirtti.

Öte yandan MESKİ'den yapılan açıklamada yerinde abonelik için gerekli evraklar şu şekilde bildirildi: "65 yaş üstü ve engelli yeni abone için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, mülk sahipleri tapu fotokopisi, kiracı tapu fotokopisi ve kira kontratı, deprem sigortası (DASK), numarataj belgesi, 2021 emlak beyanı (rayiç değerli), engelli aboneler için sağlık raporu, şehit ve gazi malulü aboneler kimlik belgesi. 65 yaş üstü ve engelli abone devir için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, mülk sahipleri tapu fotokopisi, kiracı tapu fotokopisi ve kira kontratı, deprem sigortası (DASK), numarataj belgesi, engelli aboneler için sağlık raporu, şehit ve gazi malulü aboneler kimlik belgesi. 65 yaş üstü ve engelli abone terk için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, IBAN numarası. 65 yaş üstü ve engelli abonelerin sayaç değişim talepleri için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, abone bilgileri."