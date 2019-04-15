Mezitli Belediyesi çalışanları piknikte buluştu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları, aileleriyle birlikte kaynaşma pikniğinde buluştu.

Kuyuluk Kent Ormanında gerçekleştirilen ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı piknikte, belediye çalışanlarının oluşturduğu müzik grupları konuklara müzik ziyafeti sundu. Türküler söylenip halayların çekildiği piknikte, çalışanlar unutulmaz bir gün geçirdiler. Başkan Tarhan, çalışanlardan oluşan müzik gruplarının, belediyenin gerçekleştireceği faaliyetlerde yer alması için gereken hazırlığın yapılmasını istedi.

Pikniği belediye çalışanlarının hazırladığını ve kendisini de davet ettiklerini söyleyen Tarhan, Mezitli Belediyesi çalışanlarının Mezitli'ye güzellik katmaya devam ettiklerini belirtti. 'Mutlu Mezitli'yi çalışanlarla birlikte var ettiklerini kaydeden Tarhan, “Mezitli'ye getirdiğiniz bahar havasıyla en güzel eğlenceyi sizler hak ediyorsunuz. Bugün bu etkinliği düzenleyerek, farkınızı bir kez daha ortaya koydunuz” dedi.

Mezitli Belediyesi çalışanlarının önümüzdeki 5 yılda da aynı özveri ile çalışarak, daha mutlu bir Mezitli inşa edeceklerinin altını çizen Tarhan, “Mezitli, çalışanlarımız sayesinde güler yüzlü insanların yaşadığı bir kent olacak. Bugünden itibaren kültür ve sanat alanında Mezitli'yi dünyaya tanıtmak öncelikli hedefimiz olacak. Mezitli'ye değer katmaya devam edeceğiz. Kadınlara verdiğimiz önem devam edecek. Bu dönem çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız daha fazla olacak. Yarınımız olan çocuklarımız her alanda aktifleşerek kendilerini ifade etme şansı bulacaklar” diye konuştu.