Mezitli'de 'Kent içi tarım projesi' başarıyla sürüyor

Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle Üretici Kadın Kooperatifinin hayata geçirdiği, ‘Kent içi tarım projesi' kapsamında geçtiğimiz ay ekilen mısırlar büyüyor.

Kooperatif Başkanı Ayşe Gül Yılgör ve üyeleri, Yenimahalle'de ekilen mısırların otlarını temizledi ve toprağı havalandırma amacıyla çapalama yaptı. Yoğun sıcağa rağmen devam eden çapalama işlemine Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Enginar, salepten sonra kent içerisinde tarım yapma fikriyle mısır üretimine de başladıklarını ifade eden Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, “Tarımın ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu bugün bir kez daha gördük. Güneşin altında büyük bir emek sarf ediliyor. Bütün üreticilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kooperatifi kurmadan önce tarıma son derece uzak bir yaşam sürdüğünü dile getiren Yılgör, “Bu güne kadar ben mısırı sadece koçanında biliyordum. İlk kez tarlasında ekim sürecinde elimize çapaları alarak emek veriyoruz. Heyecan verici ve çok güzel. Daha bir ay önce toprağa ektiğimiz mısırlar şimdi yeşermiş ve boy vermiş. Bu sürece tanık olmak, emek vermek son derece güzel. Enginarı öğrendim, salebi öğrendim, bu işin sonunda da mısır konusunda bir hayli bilgi sahibi olacağım. İlk hasadı aldıktan sonra tüm ayrıntıları görmüş olacağız. Tarımı yaşayarak tanıyoruz bu da çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Ülke için tarımın hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, “Kadınlarımız her zaman olduğu gibi tarımsal alanda yakalanan başarıda da son derece önemli bir mesafe kat etti. Mezitli Kadın Kooperatifi'nin yaptığı çalışmaları titizlikle takip ediyorum ve elimden geldiğince de destek vermeye çalışıyorum. Günümüzde farklı ekonomik ve siyasi anlayışların kooperatifçiliği teşvik amacıyla çalışmalar yapması son derece önemlidir. Artık günümüzde kırsal ve kent çok daha fazla birbirine yakınlaştı. Biz de belediye olarak Kadın Üretici Pazarımız başta olmak üzere pek çok çalışmamızda bu yakınlaşmayı daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mezitlili kadınlarımızın bu girişiminin Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi bu işe el attı ve çok kısa sürede önemli projeler başardı" ifadelerini kullandı.