Mezitli'de siteler deprem için toplandı

İzmir'deki 2 Kasım'da meydana gelen deprem sonrası bu konuda artan duyarlılık üzerine harekete geçen Mezitli Belediyesi, yaptığı toplantılarla vatandaşları binalarını kontrol etme uyarısında bulunuyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yanına ilgili birim müdürlerini de alarak, riskin yoğun olduğu bölgelerde yaptığı toplantılarla duyarlılığı artırmak için çalışıyor. Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz, İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylan, Fen İşleri Müdürü Çınar Çobanoğlu, Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Kıratlı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı toplantıda, özellikle 1990 yılı öncesi yapılan binaların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İmar kanununu belirleyen yasa ve yönetmelikler hakkında bilgiler aktarılan toplantıda, olası depreme karşı yapılması gereken hazırlıklar da anlatıldı. Toplantıya katılan vatandaşlar ve site temsilcileri de, konu hakkında sorularını direkt ilgili müdürlere sorarak, doğrudan bilgi alma şansı buldu.

Toplantıda konuşan Başkan Tarhan, alınacak tedbirlerle olası felaketin önüne geçilebileceğine dikkat çekerek, "Gönül isterdi ki daha güzel bir olay için burada bir araya gelelim ve hizmetlerimizin tanıtımını gerçekleştirelim. Maalesef, hepimizi üzen ve büyük felaketlere yol açan deprem konusunda alınabilecek tedbirlerle ilgili buluştuk. Mersin deprem ihtimali olan bölgelerimizden birisi. En son ikinci dereceden risk taşıyan deprem kuşağına yükseldik. Yani zeminde depreme yol açabilecek hareketlenme ve kaymalar bulunuyor. Bu konuda üç ana başlıkta açıklamalarda bulunuyor. Birincisi, bundan sonra yapılacaklar, ikincisi İzmit depreminden sonra yapılanlar ve daha sonra yapılan binalar konusu. Tece ve Davultepe bölgemizin en büyük sorunu, belde belediyesinden dönüşmüş olması. Belde belediyesi imkanlarıyla teknik eleman olmadan, ne ölçüde denetim ve kontrol yapılabildiğini tartışmaya açık. Bugün risk oluşturan bu yapılar konusunda uyarıda bulunarak, binanız için zemin etüdü, depreme dayanıklılık gibi testlere dikkat çekmek için buluştuk” dedi.

İzmit depremi sonrası 2011 yılında yapılan düzenleme ile yapıların daha sağlam yapılmaya başlandığına vurgu yapan Tarhan, “Bu nedenle binanın yapıldığı yıl son derece önemli. Bunun yanında yönetmeliğin getirdiği şartlara uyum da son derece önemli. Maalesef Mezitli'de bulunan binaların yüzde 40'nın genel iskanı yok. Vatandaşlarda bizden ‘Neden genel iskan vermiyorsunuz?' diyerek şikayetçi oluyor. Genel iskan verilmiyorsa mutlaka bir şeyi eksik yapılmıştır. Biz eksik halde genel iskan versek bu kez sorumluluğu belediyeye atıp, ‘ne yapalım belediye genel iskan verdi' diyecekler. Genel iskan vermek müteahhidi aklamak demektir. Burada bir güvenlik meselesi var. Hepimizin can ve mal güvenliği. Olası büyük bir depremde gerekli önlemler alınmazsa büyük yıkımlar olacak. Belediye olarak bunların önüne geçmeye kararlıyız” diye konuştu.

Toplantı sonrası bölgeyi gezen Tarhan, yapılması gerekenler hakkında incelemelerde bulundu.