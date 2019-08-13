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'Nazar Boncuğu' heykeli Atatürk Caddesi'ne taşındı

Mersin’de, 2009 yılında 7.

Mersin'de, 2009 yılında 7. Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu kapsamında Belçikalı sanatçı Renata Verbrugge tarafından yapılan ve 10 yıldır Atatürk Parkı'nda sergilenen 'Bir Nazar Boncuğunun Anıları' isimli heykel, Atatürk Caddesi'ne taşındı.


Mersin'de kültür ve sanat etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla sokaklara da taşınıyor. Son olarak kent merkezinin göz bebeği olan Atatürk Caddesi'ne ünlü Belçikalı heykel sanatçısı Renata Verbrugge'nin 'Bir Nazar Boncuğunun Anıları' isimli eseri getirildi. 2009 yılında 7. Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu kapsamında sanatçı Verbrugge tarafından yapılan ve Atatürk Parkı'na yerleştirilen heykel, Atatürk Caddesi'ne taşındı.


Ekipler tarafından büyük bir özen ve dikkatle Atatürk Parkı'ndan Atatürk Caddesi'ne nakledilen heykel, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın batı yakasına yerleştirildi. Mermer malzemeden yapılan, küp şeklindeki kesimi ve üzerindeki oyma detaylarıyla caddedeki yerini alan heykel, Mersinliler'den büyük beğeni topladı.

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