Ortadoğu'da yüzde 100 tıkanmış kalp ve bacak damarları ameliyatsız açılıyor

Dr. Musa Çakıcı, “CTO-PCI yöntemi ile yüzde 100 tıkanmış olan kalp ve bacak damarlarını ameliyatsız olarak açıyoruz” dedi.

Özel Ortadoğu Hastanesi'nde, el bileğinden yapılan anjiografi, hem kalp hem de bacak damarlarındaki yüzde 100 tıkanıklıkların ameliyat gerektirmeden özel teller ve teknikler kullanılarak açıldığı CTO-PCI yöntemi uygulanıyor.

Hastanenin Kardiyoloji Bölümünde görev yapan Doç. Dr. Musa Çakıcı, CTO-PCI yöntemi sayesinde daha önceleri yüzde 100 tıkanmış kalp damarları için tek çare olan cerrahi tedavi (bypass) ihtiyacının ciddi manada azaltılabildiğini söyledi. Çakıcı, "Kroner anjiyografi sonrası hastaların bir kısmında tedavi olarak bypass ameliyatı uygulanmaktadır. Bypass ameliyatı major cerrahi grubu içerisinde olup, bazı hastalarda eşlik eden komorbiditeler (şeker, tansiyon, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları gibi ) nedeni ile ameliyatın riski artmaktadır. CTO-PCI yöntemi bu hastalara çözüm sağlamaktadır. CTO-PCI ile hastaların yüzde 100 tıkanmış olan damarları ameliyata gerek kalmadan anjiyografi olarak tedavi edilebilmektedir. CTO-PCI yöntemiyle damarlardaki tıkanıklıklar mikrokataterler ve özel dizayn edilmiş teller yardımıyla stentler kullanılarak damarlar açılabilmektedir. İşlemden sonra hastalar 1 gün sonra taburcu olabilmektedir. Bu işlem hastalara ciddi oranda konfor sağlar ve hastanede kalış süresini azaltır” diye konuştu.