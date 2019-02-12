Seçer, iş dünyası ile bir araya geldi

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, belediye başkanı olduğunda önceliğinin yatırım ve istihdam olacağını belirterek, "Ben klasik belediyecilik dışında bir belediyecilik yapacağım. Benim hedefim refah toplumu. Birinci derecede karşıma çıkan iş ve aş talebi. Biz bunları karşılayabilirsek diğer sorunlar da çözülür” dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'deki sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi. Mersin için şu an en önemli konunun 5 binlik planlar olduğunu ifade eden Seçer, “Çünkü plan olmazsa ulaşımı da düzeltemiyoruz, yatırım da yapamıyoruz, konut da yapamıyoruz. Önce bunu çözmemiz lazım. Yöntem sakattı, plan yapıldı ama 16 bin itiraz geldi. Şimdi bunlar düzeltilmeye çalışılıyor ve itirazlar devam ediyor. Herkes hak gaspına uğradığını iddia ediyor. Bunların bir an önce düzeltilmesi benim dönemimde yapılacak. En az hasarla, en az memnuniyetsizlikle, en az şikâyetle bu planları halletmemiz lazım. Zorlayacak ama beni rahatlatan şu, ben rant odaklı düşünmüyorum. Şurayı özel proje alanı yapalım, şuna birkaç milyon dolar verelim demiyorum. Çünkü Allah'tan başka hesap vereceğim kimse yok. Bu planları insanları ikna ederek yapmak lazım. Sivil toplum örgütleriyle, odalarla diyalog kurarak bu meseleler çözülecek” diye konuştu.

Ulaşım sorununun çözümü için hem doğru yöntemin belirlenmesi hem de kent planlamasının doğru yapılması gerektiğini belirten Seçer, “İkinci çevreyolunun Otoban- Çeşmeli çıkışından Organize Sanayi Bölgesi'ne, hatta Tarsus Sebze Hali'ne kadar uzatılması lazım. Yapılamaz mı? Elbette yapılır. Bunun bir maliyeti var, ödenir. Toplu taşıma konusunda Mersin, Ortadoğu ülkeleri gibi. Keşmekeş, korna sesleri, bağıranlar, dolmuşlar rengarenk, belediye otobüsleri curcuna. Ulaşım planlarını yeniden gözden geçirmek gerekecek. Belediye yönetimi hafif raylı ve metro projesi yapacağım diye söz verdi. Monoray yapmak istedi ancak hükümet 'metro projesi yap' dedi. Belediye metro projesini yaptı. İnşaat ihalesine çıkılmadı. Biz bu projeyi devam ettireceğiz. Yeniden proje hazırlamak bize 5 yıl kaybettirir. Onun için mevcut proje üzerinden inşaat ihalesi yapacağız ve bitireceğiz. Ancak o proje Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ni de kapsayacak şekilde kuzey aksında hat vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"Kafam hep yatırımda istihdamda"

Seçer, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) ve Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) üyeleriyle de bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, küçük yaşlardan bu yana çalışma hayatının içinde olduğunu, tarımı da çok iyi bildiğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; " Siyaseti de bilen bir iş insanıyım. Benim temel iddiam şu, Vahap Seçer belediye başkanı olduğunda yatırımcı belediye başkanı olarak alınacak. Ben klasik belediyecilik dışında bir belediyecilik yapacağım. Benim hedefim refah toplumu. Benim birinci derecede karşıma çıkan iş ve aş talebi. Biz bunları karşılayabilirsek diğer sorunlar da çözülür. Ben belediye başkanı seçildiğimde bütün Türkiye şunu bilecek, Vahap Seçer yatırımcı dostudur. Mersin'de genç ve eğitimli bir işsiz kitlesi var. Bizim bu insanlara iş bulmamız için yatırımcı çekmemiz gerekiyor.”