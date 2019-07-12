Seçer, reddedileceğini öğrendiği borçlanma yetkisi teklifini geri çekti

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, 349 milyon 500 bin TL'lik borçlanma yetkisini geri çekmesi damga vurdu. Seçer, komisyonda kabul edilmesine karşın teklifin geri çekilmesi önerisini oylamaya sundu. Borçlanma yetkisi, meclis üyelerinin oylarıyla geri çekilirken Seçer, “Ben oy birliğiyle geçmesini arzu ederim ama bazı çekinceler gördüm; sanki reddedilecek gibi hava esince geri çektim” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı temmuz ayı olağan toplantısının 2'inci birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Başkan Seçer'in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında önemli konular gündeme gelirken, bu kez kabul edileceğine kesin gözüyle bakılan borçlanma yetkisine ilişkin teklifin geri çekilmesi ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz döneminin incelenmesini istemiyle Cumhur İttifakı tarafından sunulan araştırma komisyonu kurulması önergesi damga vurdu.

Seçer, borçlanma yetkisi teklifini geri çekti

Komisyonlardan gelen raporlar bölümünde 10'uncu madde olarak ele alınan, Başkan Seçer'e İller Bankası veya ticari bankalardan 349 milyon 500 bin TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek meclis gündemine geldi. Seçer, “Borçlanma yetkisiyle ilgili maddeyi gündemden geri çekmek istiyorum” diyerek, meclis üyelerinin oylarına sundu. Teklifin geri çekilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“Komisyon raporunun kabul edilip edilmemesi konusunda endişelerim oldu”

Seçer, tüm gündem ve gündem dışı maddelerin görüşülmesinin ardından meclis toplantısını kapatmadan önce teklifi çekme gerekçisini açıkladı. Meclisin eylül ayına kadar toplanmayacağını belirten Seçer, “Ben bugün bir gündem maddesini gündemden çıkardım. Bu da belediye meclisinden belediye başkanı olarak talep ettiğim borçlanma yetkisiydi. Bu, daha önce tartışıldı, komisyonlarda görüşüldü, reddedildi. Gergin bir siyasi ortam vardı, ben getirdim. Burada oylatmadan tekrar komisyona sevk ettik. Bunlar önemli. Hep müzakereyle götürmeye çalışıyorum. Zorla, ayağını kaydırarak, oyun yaparak, ‘cambaza bak' taktiğiyle değil, uzlaşalım, beraber yapalım. Benim demokrasi anlayışım bu. Ben istiyorum ki, herkesin içine sinsin. Dün de komisyonda bu talebimiz görüşüldü ve komisyonda kabul edildi. Bugün de meclise sunacaktım ama bazı endişelerim oldu, bu komisyon raporunun kabul edilip edilmemesi konusunda. Arkadaşlarımızla görüştük. Bizim, hangi partiden olursa olsun meclis üyeleriyle yaptığımız görüşmeleri vatandaştan gizleyecek halimiz yok. Ben bu borcu kendim için istemiyorum. Niye gizleyeceğim?” diye konuştu.

“Ödün vermesi, bedel ödemesi gereken benim. O anlayışla da önergeyi geri çektim”

Belediye başkanı olarak hizmet yapmak istediğini ve bunu herkesin de bildiğini vurgulayan Seçer, “Belediyenin rahat hareket etmesi lazım. Geçmiş dönemle ilgili bana soruluyor, ‘Bu borç nereden geldi?' diye. Zaten bu borç var diye ben de borçlanma istiyorum, tekeri döndürmem lazım. Ama siyasetin de realiteleri var. Ben arkadaşlarımı anlayışla karşıladım ve o önergemi geri çektim. Ben, meclisin gerilmesini istemiyorum. Arkadaşlarımla aramda köprülerin yanmasını istemiyorum. Çünkü ilişkimiz zedelendiği zaman 5 yıl boyunca önemli sorunlar yaşayabiliriz. Ben belediye başkanıyım. Burada hoşgörülü, anlayışlı olması; yeri geldiği zaman ödün vermesi, bedel ödemesi gereken benim. O anlayışla da önergeyi geri çektim. Gayet de güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İşleyiş devam etsin, nasıl olsa o sorunu çözebiliriz. Eğer önümüzdeki günlerde olağanüstü bir meclis toplantısı talebim olmazsa eylül ayının ikinci haftası görüşeceğiz ama öyle bir toplantı talebimiz olursa toplantı tarihi kamuoyuna duyurulacak ve olağanüstü toplantıda önemli gündem maddelerinde yine beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

“Reddedilecek gibi hava esince geri çektim”

Başkan Seçer, toplantı bitiminde salondan çıkarken gazetecilerin teklifi geri çekmesine ilişkin ısrarlı soruları üzerine de şunları söyledi:

“Bir mutabakatla geçmesini istiyorum. Öyle ihtiyaç oldu ve geri çekmek durumunda kaldım. Ben oy birliğiyle geçmesini arzu ederim ama bazı çekinceler gördüm; sanki reddedilecek gibi hava esince geri çektim. Belki eylül ayında belki daha önce olağanüstü genel kurulu toplarız. Bütün parti grupları, ‘Evet biz yetki veriyoruz' dediği noktaya kadar getirmeyeceğim” dedi.