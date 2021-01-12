Silifke'de 60 öğrenciye klavyeli tablet bilgisayar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nca (SİTSO) temin edilen 60 adet klavyeli tablet bilgisayar, uzaktan eğitime erişim zorluğu yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi'ye teslim edildi.

Kaymakam Namık Kemal Nazlı, ”Yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, öğrencilerimizi unutmadı. Bu süreçte tablet bilgisayarlara ekmek su gibi ihtiyaç var. Bu tabletleri bizlere teslim ettiler. Bizde bunları okullarımızda amacına uygun bir şekilde dağıtacağız. Bu çocuklar hepimizin çocukları, yarınlarımız. Onun için eğitime yapılan her türlü yatırım insana yapılmış yatırımdır” dedi.

Tabletlerin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Kaymakam Nazlı, “Hükümetimiz tarafından 95, Ticaret ve Sanayi Odasından 60 tablet bilgisayar, belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. Tabi ki tablet tek başına yeterli değil. Gerekli internet alt yapısı lazım. Bunu da çözüme kavuşturmak için Silifke Belediyesiz ile istişare içindeyiz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize hem tablet bilgisayar hem de internet altyapısı sağlamak için uğraş veriyoruz” diye konuştu.

Silifke TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ise hiçbir çocuğun eğitimden mahsur kalmasını istemediklerini belirterek, "Bu yüzden eğitime desteği çok önemsiyoruz. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak, eğitime katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu tabletlerimiz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılacak ve onlar da eğitimlerini bizlerin bu katkılarıyla devam ettirmiş olacaklar. Çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesi için elimizden geleni yapmaya, öğrencilerimize ve okullarımıza da imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.