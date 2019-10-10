Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı imza töreni için gittiği Fransa'da, birçok belediye ile işbirliği görüşmeleri yaptı. Tarhan, Montpellier Belediyesi ile de kardeş şehir ilişkilerini başlattı.

Milan Kentsel Gıda Politikası Paktı imza töreni için Fransa'da bulunan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ile birlikte bir dizi görüşme yaptı. Kadın Üretici Pazarı projesiyle Türkiye'ye uluslararası bir ödül daha kazandıran Başkan Tarhan, yaptığı görüşmelerle önemli işbirliklerine de imza attı. Milan Belediyesi Başkan Yardımcısı Anna Scavuzzo ile bir araya gelerek Mezitli Belediyesi'nin anı tabağını hediye eden Tarhan, Milan'dan bir heyeti Mezitli'ye davet etti.

Montpellier ile kardeş şehir görüşmeleri başladı

Montpellier Belediye Başkanı Philippe Saurel ile de görüşen Tarhan, Mezitli Belediyesi ve Montpellier Belediyesi arasında ‘Kardeş Şehir' ilişkisi kurulması için ilk adımı attı. Güney Fransa'da Akdeniz kıyısında büyük bir metropol kenti olan ve Mersin ile pek çok ortak yönü olan Montpellier ile önümüzdeki süreçte Kardeş Şehir görüşmelerine başlanacağı bildirildi.

Montpellier Belediye Başkanı Saurel ile yapılan görüşmelerin önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Her iki belediye arasında gözle görülür bir yakınlaşma ilişkisi yapabileceğimiz konusunda fikir birliğine vardık. Önümüzdeki süreçte bu görüşmeleri daha resmi olarak sürdürerek Kardeş şehir anlaşmasına varmak istiyoruz. Her türlü konuda işbirliği yapma yolu açmaya karar verdik. Karşılıklı yapılacak ziyaretler ile iki kentin insanları birbirlerini ve kentleri daha yakından tanıyacak, kültürel, ekonomik ve bilimsel bağlantılar kurulacak. Şehirler birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacaklar. Daha ilk görüşmelerde bu denli büyük yol kat etmek bizi ayrı bir mutlu etti. Montpellier Belediye Başkanı Philippe Saurel'e gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.

“Mezitli Belediyesi, yurt dışında yaşayan Türkleri gururlandırdı”

Mezitli'nin Fransa'da yaşayan Türkleri gururlandırdığını ifade eden Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş da yaptığı açıklamada, “Mezitli Belediyemizin aldığı ödül bizleri çok memnun etti. Dünyanın birçok yerinden katılan 200 belediye arasında Mezitli Belediyemizin olması ve kadınların ekonomik gelişimine katkı sunan böylesi güzel projenin ödül alınması bizleri son derece gururlandırdı. Çoğu belediye temsilcisi de başarılı çalışmalar nedeniyle Mezitli'yi tebrik etti. Londra'dan ve Washington'dan gelen çok büyük belediyeler bile bu projeden dolayı hayranlıklarını dile getirdiler. Etkinlikler kapsamında Başkanımız Neşet Tarhan'ın diğer belediyelerle teması oldu. Önümüzdeki süreçte Mezitli Belediyesi'nin diğer belediyelerle iş birliği içerisinde olmasını bekliyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan'ın başarılarının devamını diliyoruz” dedi.