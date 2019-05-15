Tarsus'ta tarihi eser operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada, 244 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Tarsus Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alibeyli Mahallesi'ndeki E.T. (40) adlı şahsın evinde arama yaptı.

Yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 28 adet metal obje, 17 adet taş obje, 3 adet yüzük ve 196 adet sikke olmak üzere toplam 244 adet tarihi eser ile bir adet metal arama detektörü ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.