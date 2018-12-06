Tuna: "Gayemiz, Mersin'i ileriye götürmek"

Kent genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerini Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile Mersin Meyve ve Sebze Toptancı Tüccarları Dayanışma Derneği'ne yaparak sürdüren MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tuna, sebze ve meyve açısından önemli bir potansiyeli olan Mersin ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bugüne kadar ferdin mutluluğu için değil, toplumun mutluluğu için çalıştıklarını vurgulayan Tuna, “2004 yılından beri Toroslarımızda milletin teveccühü ve rabbimin takdiri ile belediye başkanlığı görevini yürütüyoruz. Köy görünümde bir yerleşim yeri olarak aldığımız bölgemizi, şuanda yatırımcıların gözdesi haline getirdik. O gün ortaya koyduğumuz doğru stratejilerle sağlık, eğitim ve gençlik dedik. Allah'a şükürler olsun ki bu doğru adımlarımızın hepsi yerini buldu” diye konuştu.

“Toplumun her katmanındaki insanımıza dokunduk ve projeler yaptık” diyen Başkan Tuna, “Biz sürekli proje peşindeyiz. Çok paramız yoktu ama üreten bir kafa yapımız vardı. İsrafçı değil, insaflı belediyecilik anlayışıyla çalıştık. Ortak akla önem veriyoruz. Ben yaptım oldu mantığı ile değil birlikte yaparak, herkesin aklını ortaya koyarız ve en doğrusunu harekete geçiririz. Bilginin doğru üretildiği yerler olan üniversitelerimizle de hep istişareli çalışma yürüttük. Kentimizde üç üniversiteyle ortak proje yapan tek belediyeyiz. Amacımız, üniversitelerle şehrimizi barışık kılmaktır” ifadelerini kullandı.

Tuna, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikalarını da ziyaret etti. Firma sahipleri ve işçilerle de bir araya gelerek taleplerini dinleyen Tuna, üreten ellerin her zaman yanında olduklarını kaydetti ve 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde desteklerini istedi.