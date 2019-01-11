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Yavru kediyi donmaktan kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde donmak üzere olan yavru kedi, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde donmak üzere olan yavru kedi, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.


İlçeye bağlı Kayacı Mahallesi'nde bir hayvansever, yol kenarında donmak üzere olan yavru kediyi veteriner hekime götürdü. Hayvansever Yunus Emre Polat tedavisi tamamlandıktan sonra da yavru kediyi sahiplendi.


Kediyi bulan Yunus Emre Polat, "İşten çıkınca yol kenarında yavru bir kedi gördüm. Daha sonra karton kutuya koyarak veteriner hekime getirdim. Dışarıda kalmasına gönlüm el vermedi. Veteriner hekim tedavisini yaptı. Ben de kediyi sahiplendim" dedi.


Veteriner hekim Arif Aksay ise, "Son günlerde yaşanan soğuk hava, sokaklardaki hayvanları etkiliyor. Arkadaşımız da bu kediyi bize getirdi. Soğuktan etkilenmiş ve aç olduğu görülüyor. Vitamin takviyesi yaptık. Tedavisini tamamladık. Hayvansever arkadaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kediyi sahiplenen Yunus Emre Polat, tedavisi tamamlanan kediyle birlikte evinin yolunu tuttu.

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