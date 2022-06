Ali Fuat Özge spor kompleksi açıldı

Menteşe Belediyesi tarafından geçen yıl halka hizmet vermeye başlayan Akyol mevkiindeki 6 bin metrekarelik alana kurulu, içerisinde tenis, futbol, basketbol sahaları ve kafeteryanın bulunduğu ‘Ali Fuat Özge Spor Kompleksi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, spor kompleksine ismi verilen Ali Fuat Özge, Dernek Başkanları, spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular tarafından kesildi. Spor Kompleksinin açılış töreninde ilk konuşmayı tesise ismi verilen Ali Fuat Özge yaptı.

Özge, “Bugüne kadar hiçbir beklenti içerisinde olmadan görevimi yerine getirmeye çalıştım. Ömrüm yettiği sürece de devam edeceğim. Bunun yanı sıra Türk gençliğinin vatanına, milletine al bayrağına sahip çıkarak sportif faaliyetlerini yapmasını temenni eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.

Daha sonra Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu ve Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top da birer konuşma yaparak, spor tesisine Ali Fuat Özge hocanın isminin verilmesinin önemine değindi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş açılış töreninde yaptığı konuşmasında; “Bugün resmi açılışını yaptığımız spor kompleksini geçtiğimiz yıl halkımızın hizmetine sunarak tesisimizde, çeşitli sportif etkinlikler ve kurslar düzenlemiştik. Tabi bu süreçte spor kompleksimize isim vermek istedik. Kamuoyunun ve halkımızın önerisi ile tesisimize Ali Fuat Özge hocamızın ismini verdik. Her kesim tarafından sevilen sayılan Ali Fuat hocamızın ismini o yaşarken tesisimize vermek bize nasip oldu. Ali Fuat hocamız geçmişten bugüne her zaman sporla iç içe olan, yaşamını sporcu yetiştirmeye adayan özellikle bizim dönemimizde her çocuğun üzerinde büyük bir emeği olan bir spor adamıdır. Ali Fuat hocama daha nice sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Spor kompleksimizin resmi açılışını babalar günü şenliği, etkinlikler ve belediyemiz birimler arası futbol turnuvası ile yapıyoruz. Açılışımıza katıldığınız bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, spor kompleksimizin Menteşe'mize Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Ali Fuat Hoca her zaman ‘çocuklar için ne yapabilirim' diye düşünen, herhangi bir karşılık beklemeden sporcu yetiştiren, Muğlaspor'a altyapı anlamında kazanımlar sağlayan bizler için değerli bir insandır. Muğlalıların gönlünde özel bir yere sahiptir. Spor kompleksini Menteşemize özellikle de cıvıl cıvıl gençlerimize kazandıran Bahattin Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gürün ve Başkan Gümüş, spor kompleksinin açılışına katılan çocuklarla futbol, basketbol, voleybol, tenis ve masa tenisi oynarlarken babalar günü etkinlikleri ve birimler arası futbol turnuvasının başlangıç vuruşlarını yaptı.