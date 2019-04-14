İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Aras halk ile görüşmelerine devam etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras halkla buluşmalarına Pazar günü de devam etti.

Aras, hafta içi mesaisinin yanı sıra hafta sonu da çalışmalarını sürdürerek halkın sorunlarını dinledi.



Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında cumartesi günü 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşları misafir eden Başkan Aras, pazar günü de vatandaşlarla görüşmelerini sürdürdü. Tebrik ziyaretinde bulunanlara teşekkür eden Aras, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.


Bodrum Belediyesi merkez binasında gerçekleşen, spor kulüplerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve vatandaşların katıldığı ziyaretlere, Bodrum Belediye Başkanı Yardımcıları Ummahan Yurt ile Turgay Kaya, meclis üyeleri ve birim amirleri de eşlik ederken, vatandaşın istek ve şikayetleri konusunda notlar alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.