Başkan Aras halk ile görüşmelerine devam etti

Aras, hafta içi mesaisinin yanı sıra hafta sonu da çalışmalarını sürdürerek halkın sorunlarını dinledi.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında cumartesi günü 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşları misafir eden Başkan Aras, pazar günü de vatandaşlarla görüşmelerini sürdürdü. Tebrik ziyaretinde bulunanlara teşekkür eden Aras, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Bodrum Belediyesi merkez binasında gerçekleşen, spor kulüplerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve vatandaşların katıldığı ziyaretlere, Bodrum Belediye Başkanı Yardımcıları Ummahan Yurt ile Turgay Kaya, meclis üyeleri ve birim amirleri de eşlik ederken, vatandaşın istek ve şikayetleri konusunda notlar alındı.